У Києві заарештували одного із найвпливовіших злодіїв у законі

Сьогодні Голосіївський районний суд Києва обрав міру запобіжного заходу – тримання під вартою до 40 діб громадянину Республіки Азербайджан Ровшану ДЖАНІЄВУ, «злодію в законі», відомому у кримінальних колах на прізвисько «Ровшан Ленкоранський».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, за цей час азербайджанські правоохоронці повинні звернутись з клопотанням про екстрадицію його до Азербайджану.

«Ровшан Ленкоранський» у себе на батьківщині розшукується за вчинення тяжких злочинів, зокрема, замах на вбивство та незаконне поводження зі зброєю.

3 грудня він був затриманий у Києві працівниками Головного Управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України. Разом з ним правоохоронці затримали громадянина Російської Федерації, який мешкає у Києві і є власником одного зі столичних ресторанів, та трьох його охоронців.

У них вилучено два пістолети «Форт-12Р», «ПМР-9», призначені для відстрілу гумовими кулями, та карабін «Вулкан».

При проведенні обшуку в автомобілі росіянина оперативники вилучили пістолет «Форт-12Р» без відповідного дозволу і набої до нього.

«Ровшан Ленкоранський» є одним із найвпливовіших кавказьких «злодіїв в законі». У січні 2008 року він затримувався працівниками ГУБОЗ в порядку ст. 106 Кримінально-процесуального кодексу України. Тоді Шевченківським районним судом міста Києва йому було обрано міру запобіжного заходу у вигляді арешту на 40 діб. Однак, перебуваючи під вартою, «Ровшан Ленкоранський», використовуючи корумповані зв’язки у Державному комітеті у справах релігій та національностей України, отримав статус біженця та був звільнений з під варти і до останнього часу нелегально перебував на території України, йдеться у повідомленні. Вищим адміністративним судом України рішення про надання Р.ДЖАНІЄВУ статусу біженця було скасовано.