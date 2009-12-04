Євросоюз попередив: його споживачам газу може увірватися терпець

Європейський Союз вимагає від України передбачуваності у сфері транзиту газу до Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві після закінчення саміту Україна-ЄС повідомив голова Європейської ради, прем’єр-міністр Швеції Фредрік РАЙНФЕЛЬДТ.

Він нагадав, що 25% природного газу, що надходить до Європейського Союзу, проходить через територію України.

За його словами, найголовнішим предметом зацікавлення в Європі є передбачуваність відносно транзитування газу.

«Європейські споживачі можуть втратити терплячість, коли є конфлікт, пов’язаний з енергопостачанням», - сказав Ф.РАЙНФЕЛЬДТ.

Тому, за його словами, Європа прагне, щоб усі сторони, пов’язані з постачанням газу до Європи, вирішили свої проблеми, і транспортування газу було передбачуваним.