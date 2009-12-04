У Тернополі облицювали міддю пам’ятник Бандері

21:35, 04 грудня 2009
Суспільство
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Губернатор висловив подяку

У Тернополі завершено облицювання міддю пам’ятника провіднику ОУН Степану Бандері, який майже 10 місяців був закритий риштуванням.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, голова облдержадміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ оглянув виконані роботи та висловив подяку всім, хто долучився до їх проведення. Разом з тим, він зауважив, що ще необхідно провести роботи з упорядкування території навколо монументу, а також спроектувати та встановити відповідну підсвітку пам’ятника.

Як повідомляв УНІАН, пам’ятник С.Бандері у Тернополі відкрили 26 грудня 2008 року навпроти облдержадміністрації при вході в парк ім. Т. Шевченка з нагоди 100-річчя від дня народження провідника ОУН, яке припадало на 1 січня 2009 року.

Позаяк до відкриття пам’ятника його не встигли покрити міддю, скульптуру на гранітному постаменті просто пофарбували у коричневі тони. Навесні пам’ятник оточили риштуванням і впродовж року перехожі самого пам’ятника бачити не могли, оскільки довкола була натягнута поліетиленова плівка.

2009 рік на Тернопільщині проголошено Роком С.Бандери.

 

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