У Тернополі облицювали міддю пам’ятник Бандері

У Тернополі завершено облицювання міддю пам’ятника провіднику ОУН Степану Бандері, який майже 10 місяців був закритий риштуванням.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, голова облдержадміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ оглянув виконані роботи та висловив подяку всім, хто долучився до їх проведення. Разом з тим, він зауважив, що ще необхідно провести роботи з упорядкування території навколо монументу, а також спроектувати та встановити відповідну підсвітку пам’ятника.

Як повідомляв УНІАН, пам’ятник С.Бандері у Тернополі відкрили 26 грудня 2008 року навпроти облдержадміністрації при вході в парк ім. Т. Шевченка з нагоди 100-річчя від дня народження провідника ОУН, яке припадало на 1 січня 2009 року.

Позаяк до відкриття пам’ятника його не встигли покрити міддю, скульптуру на гранітному постаменті просто пофарбували у коричневі тони. Навесні пам’ятник оточили риштуванням і впродовж року перехожі самого пам’ятника бачити не могли, оскільки довкола була натягнута поліетиленова плівка.

2009 рік на Тернопільщині проголошено Роком С.Бандери.