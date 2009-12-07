Для Євро-2012 треба близько 1400 автобусів

Для належного забезпечення перевезень під час Євро-2012 потрібно близько 1400 транспортних засобів: 800-850 автобусів великої місткості для міських перевезень, 350-400 автобусів підвищеної комфортності середнього класу і 125 - підвищеної комфортності великого класу.

Про це повідомив заступник міністра транспорту, голова Державтотрансадміністрації Петро КРАВЧУК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України, минулого тижня представники Мінтрансзв’язку і Міністерства промислової політики України обговорили питання належного забезпечення українських міст, які прийматимуть Євро-2012, достатньою кількістю автобусів для перевезень учасників і вболівальників чемпіонату з футболу.

«Для ефективної організації автобусних перевезень під час проведення в Україні Євро-2012 необхідно визначити механізми залучення нових сучасних транспортних засобів для обслуговування учасників, уболівальників і гостей чемпіонату», - сказав П.КРАВЧУК. За його словами, забезпечення такої кількості автобусів під час чемпіонату можливо шляхом закупівлі у вітчизняного виробника, оренди деякої частини рухомого складу в інших регіонах України або за кордоном, а також імпорту.

«Наша мета - налагодити діалог між виробниками автобусів і підприємствами-перевізниками. Саме це дозволить забезпечити виконання гарантій, які були надані урядом України щодо надання європейського рівня послуг з перевезення учасників і вболівальників Євро-2012 в Україні», - сказав П.КРАВЧУК.

Згідно з повідомленню МТЗУ, крім того, представники міністерств обговорили питання механізму оновлення рухомого складу, зокрема, шляхом фінансування (лізинг, кредит, оренда), впровадження уніфікованої системи оплати проїзду.

Нагадаємо, що відповідно до розробленої Мінтрансзв’язком із залученням зацікавлених сторін Методології і вимог до Планів мобільності приймаючих Євро-2012 міст, передбачено забезпечити приймаючі міста достатньою кількістю рухомого складу для перевезення учасників і вболівальників чемпіонату з футболу Євро-2012.