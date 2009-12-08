Польща невдовзі відкриє Генконсульство в Севастополі

Польська сторона підтвердила, що закінчує підготовку відкриття Генерального консульства Польщі в Севастополі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН.

«Для нас це важливо в тому відношенні, що консульство видаватиме шенгенські візи, й севастопольцям тепер не треба буде за ними їхати до Києва або кудись, все оформлятиметься прямо в Севастополі», - підкреслив В.КАЗАРІН.

Водночас він не назвав орієнтовну дату відкриття консульства.

Як повідомляв УНІАН, рішення про відкриття генконсульства Польщі в Севастополі було ухвалено під час одного з візитів в Україну міністра закордонних справ Польщі. Протягом нинішнього року польські дипломати в Севастополі мали декілька робочих зустрічей із місцевою владою, в ході яких обговорювалися організаційні питання щодо відкриття цього диппредставництва.