Німеччина готова поділитися з Україною вакциною від “каліфорнійського” грипу

Німеччина готова запропонувати Україні понад 2 мільйони доз вакцини від "каліфорнійського” грипу.

Про це повідомляє “Німецька хвиля” з посиланням на держсекретаря Міністерства охорони здоров’я Тюрінгії Гартмут ШУБЕРТА.

Німеччина замовила, як виявилося, надмірну кількість вакцини від грипу А/H1N1. Зважаючи на те, що нині громадяни ФРН щеплюються пасивніше, ніж очікувалося, федеральні землі вже намагаються продати непотрібні протигрипозні медикаменти за кордон.

Як повідомив Т.ШУБЕРТ, МОЗ розглядає питання про передачу 2 мільйонів доз вакцини Україні, яка "засвідчувала свій інтерес до її купівлі". Вакцина може бути надана українцям і безкоштовно, у межах гуманітарної допомоги. Однак, підкреслив Т.ШУБЕРТ, витрати за невикористаний обсяг профілактичних засобів повинні понести не німецькі землі, а центральний бюджет.

Кількість громадян у Німеччині, які вже зробили щеплення від пандемічного грипу А/H1N1, становить 5%.

Разом з тим в Україні жодна вакцина від пандемічного грипу досі не пройшла реєстрації у МОЗ. «У процесі реєстрації знаходиться декілька вакцин, медикаменти закуповувалися», - повідомили «Німецькій хвилі» у прес-службі МОЗ України.