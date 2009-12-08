Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 7,97 грн./дол., продають – по 8,03 грн./дол., курс трохи знизився порівняно з 7 грудня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,92-8,00 грн./дол., з продажу – в межах 8,00-8,07 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,3% порівняно з 7 грудня, і сьогодні становить 11,82 грн./євро, продажу – на 0,4% - до 12,03 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,70-11,90 грн./євро, з продажу – в межах 11,90-12,20 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 7 грудня знизився на 1% і становить у середньому 0,2648/0,2753 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2300-0,2700 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2710-0,2800 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара у банках Києва становить 7,97 грн./дол., продажу – 8,03 грн./дол. Курс трохи знизився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,92-8,00 грн./дол., з продажу – в межах 8,00-8,05 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 0,5% порівняно з 7 грудня, і сьогодні становить 11,82 грн./євро, продажі – на 0,4% – до 12,03 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,75-11,86 грн./євро, з продажу – в межах 11,90-12,20 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля у комбанках столиці порівняно з 7 грудня знизився на 1,1% і сьогодні становить 0,2634 грн./рубль, продажу – на 0,5% – до 0,2775 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2300-0,2700 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2750-0,2800 грн./рубль.

Курси валют, визначені на сьогодні у банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,95/8,05 грн., євро – 11,78/12,08 грн., рубель – 0,2300/0,2800 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,96/8,06 грн., євро – 11,65/12,00 грн., рубель – 0,2600/0,2700 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,95/8,05 грн., євро – 11,80/12,20 грн., рубель – 0,2670/0,2770 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 8 грудня, становить: гривні до долара США – 7,984, до євро – 11,805941, до російського рубля – 0,27044.