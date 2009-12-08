На Волині затримали чоловіка, який зґвалтував свою 14-річну доньку

На Волині затримали чоловіка, який згвалтував свою 14-річну доньку.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ УМВС України у Волинській області, з’ясувалося, що злочин чоловік скоїв у вересні цього року, після чого переховувався у Києві на заробітках. Днями він повернувся додому і силоміць потягнув доньку у поле, аби нібито попросити пробачення. Налякана дівчина вирвалась і повідомила в міліцію про його повернення.

За словами начальника Іваничівського райвідділу УМВС України у Волинській області Миколи ВОВЧУКА, чоловік протягом трьох місяців перебував у розшуку, оскільки мати потерпілої ще у вересні звернулася до правоохоронців із заявою про згвалтування доньки. „Днями стало відомо, що він повернувся і перебуває у селищі Жовтневе... Затримали зловмисника серед ночі у полі. При собі він мав кухонний ніж і дерев’яну палицю”, - повідомив M.ВОВКУН.

Зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання Іваничівського РВ УМВС. Як встановили правоохоронці, чоловік уже двічі був засуджений за крадіжку і шахрайство. Проти затриманого порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 152 Кримінального кодексу України (згвалтування).