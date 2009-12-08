Команда Черновецького почала годувати киян «стардогами» (фото)

Біля Південного вокзалу та станції метро «Мінська» з`явилися обіцяні чиновниками кіоски з хот-догами і напоями. Як уже повідомляла «Сегодня», ними займається КМДА спільно з російською фірмою, яка виграла конкурс.

За словами радника мера Сурена Мікаеляна, третина прибутку піде до бюджету міста, а кияни отримають якісну їжу. Правда, символіки міста на кіосках немає (тільки назва — «Стардогс»). Та й ціни кусаються. Наприклад, найдешевший хот-дог потягне на 11 грн., півлітрова пляшка солодкої газованої води — 8,50 грн., а пиво обійдеться не дешевше 6 грн., що на 1,5—3 грн. дорожче, ніж у будь-якому магазині. «Хот-доги роблять за спеціальною технологією, продукти веземо з Росії, а соуси з Данії, тому такі ціни», — пояснила менеджер кіоску Ірина, яка стоїть у білому халаті і рукавичках. Але високі ціни лякають городян, відзначає видання.