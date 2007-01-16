КМДА: зранку - гроші, звечора - якісні послуги ЖКГ

Якість житлово-комунальних послуг у Києві покращає, якщо рівень оплати їх населенням столиці становитиме 90-94%. Про це заявив начальник Головного управління з питань цінової політики Київської міської державної адміністрації Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ в ефірі «Радіо «Київ».

«Ми ставимо завдання - підвищити надійність надання послуг. Підвищення тарифів (на послуги ЖКГ у Києві - УНІАН) дасть можливість вимагати і одержувати якісні послуги», - сказав він.

Як відзначив В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ, у нових тарифах передбачена нормальна зарплата співробітникам підприємств ЖКГ, кошти на ремонт і прибирання сходових кліток, під`їздів, прибудинкових територій. Якщо проплата за послуги ЖКГ становитиме 90-94%, «ми гарантуємо, що результат побачимо впродовж 2-3 місяців», - сказав він і додав: «Все залежить від того, надійдуть кошти чи ні».

В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ відзначив, що використання коштів комунальними підприємствами ЖКГ буде поставлено на контроль, на відміну від об`єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) і відомчих ЖЕКів.

«Якість послуг нами відстежується за допомогою безпосередніх звернень киян по цілодобовому телефону «051», - повідомив начальник Головного управління з питань цінової політики КМДА.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня 2006 р. під час наради в столичній мерії Київський міський голова, голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав ряд розпоряджень КМДА, згідно з якими з 1 грудня 2006 р. в столиці комунальні тарифи зростуть в середньому в 3,3 раза.

10 листопада 2006 р. Міністерство юстиції України заявило, що рішення КМДА про підвищення житлово-комунальних тарифів є недійсними через їх невчасну реєстрацію.

17 листопада 2006 р. заступник голови Київської міськдержадміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО заявив, що влада Києва не має наміру подавати документи про підвищення комунальних тарифів на реєстрацію в Міністерство юстиції України.

На початку січня 2007 р. Комітет Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і ЖКГ створив робочу групу з розробки нормативно-правових актів, які забезпечать формування єдиної державної політики у сфері ЖКГ.