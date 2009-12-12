Кабмін обіцяє МВФ щокварталу підвищувати тарифи на газ

Кабінет Міністрів України має намір із 1 квітня 2010 року щокварталу підвищувати тарифи на газ для населення та підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) на 25%.

Про це сказано в проекті Меморандуму про економічну й фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ), копію якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Ми ще раз підтверджуємо наше зобов`язання впроваджувати оголошене поквартальне підвищення тарифів на газ для населення й підприємств теплокомуненерго», – сказано в документі.

Також у ньому наголошується, що «у випадку, якщо ми не зможемо впровадити підвищення цін на газ, яке мало бути виконано до президентських виборів, ми зобов`язуємося доповнити заходи щодо підвищення цін на газ, заплановані на 2010 рік, із тим, щоб частково компенсувати фіскальні наслідки цих зволікань. Новий графік підвищення цін набуде чинності 1 квітня, після чого відбуватиметься 25-процентне поквартальне підвищення, щоб до кінця 2010 року досягти такого ж рівня цін, який передбачався програмою».