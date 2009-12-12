Золото дешевшає на тлі зміцнення долара

Золото на торгах у п`ятницю втратило в ціні 1% і спустилося до мінімальної за чотири тижні позначки на тлі зміцнення американської валюти після виходу статистики щодо роздрібних продажів у листопаді, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на Reuters.

Спотова ціна на золото під час торгів у п`ятницю на Лондонській біржі металів спустилася до позначки 1115,35 долара за тройську унцію порівняно з 1130,15 долара за унцію на торгах у четвер.

"Це може бути простою корекцією долара, а також ціни на метал, - заявив глава групи трейдерів MKS Finance. - У 2010-му, якщо не буде ніяких потрясінь, ми, ймовірно, побачимо зростання ринку". На його думку, до кінця року ціна на золото складе 1100-1160 доларів за унцію.