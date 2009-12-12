Троє людей загинули у зіткненні "жигулів", вантажівки й маршрутки

На Житомирщині внаслідок зіткнення легковика, вантажівки та маршрутки загинуло троє осіб, шестеро перебуває у тяжкому стані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, о 15.43 11 грудня поблизу міста Коростишів, на автошляху Київ-Чоп, сталося зіткнення легкового автомобіля „ВАЗ-2104” із вантажівкою „MAN”. Внаслідок цього вантажний автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху й зіткнувся з мікроавтобусом Volksvagen, який їхав з Києва до Рівного.

Під час дорожньо-транспортної пригоди постраждало 9 осіб: водій і 5 пасажирів таксобуса, а також водій та два пасажири легковика, які у тяжкому стані госпіталізовані до центральної райлікарні.

Станом на 07.00 у лікарні померло троє осіб, решта 6 перебувають у тяжкому стані.

На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС. Рятувальники МНС вилучали постраждалих із понівечених авто та передавали їх медикам.

Правоохоронними органами проводиться розслідування.

Всього за добу на території країни зареєстровано 93 ДТП, в яких загинули 23 і травмовано 117 осіб.