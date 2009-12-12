У Запоріжжі застрелився працівник міліції

У Запоріжжі в службовому кабінеті з вогнепальним пораненням в голову виявлено співробітника міліції.

Як повідомив УНІАН прокурор Ленінського району Запоріжжя Олексій ДОЛГОПОЛОВ, «слідчого Ленінського РВВС, 1984 р.н., було виявлено мертвим – з вогнепальним пораненням у голову і пістолетом в руці сьогодні близько 9-ї ранку в своєму службовому кабінеті в Ленінському райвідділі міліції».

За словами прокурора, загиблого знайшов його колега, який і викликав на місце події слідчо-оперативну групу. Зараз прокуратурою Ленінського району здійснюється перевірка за цим фактом, встановлюються обставини і причини події.