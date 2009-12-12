Ющенко підвищив Тернопільський техуніверситет у статусі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО надав статус національного Тернопільському технічному університету імені Івана Пулюя.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний указ глава держави підписав на зустрічі зі студентами та викладачами цього вишу.

Виступаючи на церемонії з нагоди надання Тернопільському технічному університету статусу національного, В.ЮЩЕНКО високо оцінив його рівень.

Звертаючись до студентів, він наголосив: «Вам належить продовжувати й примножувати духовні, культурні, наукові та освітні традиції рідного краю. Україні потрібні висококваліфіковані фахівці технічних спеціальностей. Без вас ми не зможемо здійснити нашу мету – забезпечити Україні місце серед найрозвинутіших держав світу».

Президент підкреслив, що освіта та високі технології є основою для розвитку нації.

В.ЮЩЕНКО пообіцяв, що в країні продовжуватимуть реалізувати глибинні реформи в освітній сфері. Зокрема, він зауважив, що необхідно уніфікувати освітні програми в школах.

Також він скептично поставився до якості освіти у філіях університетів, де переважно немає повноцінної наукової бази. У цьому контексті він покладає велику надію на нараду ректорів, на якій обговорюватиметься питання реформи у вищій школі.

Водночас В.ЮЩЕНКО зауважив, що на сьогодні у сфері реформування освіти вже багато зроблено: Україна приєдналась до Болонського процесу, запровадила зовнішнє незалежне оцінювання знань випускників.

За словами В.ЮЩЕНКО, він пишається тим, що в державі вдалось реалізувати ідею обов’язково складати іспит з української мови та літератури під час вступу у виші.

«Вища школа має давати чіткі сигнали щодо мовної політики в країні», - наголосив В.ЮЩЕНКО.