Тимошенко пояснила, чому не слід націоналізовувати банк "Надра"

Банк «Надра» не буде націоналізований, а кошти його вкладників буде передано в «Родовід Банк».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні в Києві під час зустрічі з вкладниками «Родовід Банку».

«З «Надра Банку» ми плануємо вже до кінця року так само забрати в «Родовід Банк», як і з «Укрпромбанку», забрати всіх, хто має там вклади. Тобто, ми не беремо ті борги, які штучно створено. От чому ми не дійшли висновку, що потрібно націоналізовувати «Укрпромбанк» і «Надра Банк» - саме тому, що нам важливо врятувати людей, а не ті фінанси, тому що там стільки понапозичали і стільки взяли зобов`язань…», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр наголосила, що налічується близько 600 тисяч людей вкладників банку «Надра».

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що після того, як «вляжуться політичні баталії», необхідно буде взятися за налагодження ситуації в інших банках і кредитних спілках.