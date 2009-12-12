Гриценко: український чорнозем – стратегічний ресурс

Кандидат на пост Президенту України Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що Верховна Рада повинна продовжити на законодавчому рівні мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення.

«Коли владі не довіряють, вона не має морального права вирішувати стратегічне земельне питання», - заявив він в інтерв’ю газеті «Сільські вісті».

А.ГРИЦЕНКО переконаний: український чорнозем – це той стратегічний ресурс, якого більше ніхто у світі немає в такій кількості.

«Водночас 940 мільйонів людей на планеті не мають достатньої кількості їжі. Попит на продукти харчування неминуче зростатиме упродовж наступних десятиріч. Це наша перспектива, можливість розвивати село, агропромислове виробництво, піднімати рівень життя людей, які там живуть і працюють», - підкреслив він.

Кандидат у президенти впевнений, що в село мають прийти інвестиції, які дадуть можливість утримувати сільську інфраструктуру, створити нормальні умови для життя і виробництва. «Таких коштів у бюджеті справді не вистачає, отож вони мають бути приватними. І прийдуть ці приватні гроші тоді, коли буде підкріплене приватне право на землю. Але робити такий серйозний крок, коли люди не довіряють владі, не можна. Тим паче, наших людей вже багато разів обманювали – і ваучерами, і вже кілька разів знеціненими заощадженнями», - заявив А.ГРИЦЕНКО.

Саме тому, на його думку, нинішній парламент має продовжити мораторій на впровадження приватної власності на землю доти, доки «це питання не буде вирішено по-чесному».

Водночас А.ГРИЦЕНКО зауважив, що розвивати сільськогосподарське виробництво переважно шляхом виснаження землі, як це диктує ринок, не можна.

«Ми експортуємо ті культури, які всього за кілька років виснажують землю. Такий підхід не дозволяє людям розраховувати на свою землю в майбутньому й будувати своє життя на перспективу, - сказав він. - Пріоритетом має стати виробництво готової продукції. Україна повинна посісти гідне місце у Європі з виробництва найдорожчих екологічно чистих харчів. Тих, що вирощуються без надмірних добрив та генно-модифікованих технологій», - наголосив кандидат у президенти.

Він також підкреслив, що сільгоспвиробництво не має завершуватися полем, з якого вивозять зерно. «Це повинно бути сучасне, компактне, високотехнологічне підприємство, яке виробляє готовий товар для полиць магазинів. Це дало б селу ті робочі місця, де люди б із задоволенням працювали, не шукаючи собі кращої долі в місті чи по всіх світах», - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Він також наголосив на необхідності встановлення ефективного державного механізму регулювання закупівельних цін. «Він буде спрямований на захист інтересів виробника, а не посередника, який заробляє сьогодні. Як Президент, я відстоюватиму саме такі пріоритети», - підсумував А.ГРИЦЕНКО.