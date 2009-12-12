Гриценко: сільські жінки старіють на 20 років раніше

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО вважає неприпустимим, що в нашій державі сільські жінки через важкі умови життя і праці старіють на 15-20 років раніше за жінок, які мешкають у містах.

«Сьогодні селяни живуть в умовах, які є неприйнятними для третього тисячоліття», - заявив він в інтерв’ю газеті «Сільські вісті».

За словами А.ГРИЦЕНКА, «в сільському фельдшерсько-амбулаторному пункті, окрім зеленки, йоду та кількох шприців, як правило, нічого більше немає; систему освітніх закладів зруйновано, закрито дитячі садки, запустіли клуби й бібліотеки».

«Я знаю про це, бо в селах живуть багато моїх родичів. Знаю, бо на початку дев’яностих, коли викладав у військовому училищі, змушений був купити за двісті кілометрів від Києва розвалюху заради сорока соток городу», - зазначив кандидат у президенти.

Він констатував, що «в сільській місцевості сьогодні немає гідних умов для життя, і сільська жінка тому й старіє на 15-20 років раніше міської ровесниці».

«Дитина з простої сільської родини також не може мати перспективи отримати достойну освіту, знайти себе в цьому житті, адже в селі немає гідних умов життя для вчителя. Через це у багатьох сільських школах один учитель навчає дітей чотирьом-шести предметам. І досі багато де немає нормального доступу до комп’ютерних мереж, дозвілля, багато дітей стають на шлях алкоголізму, наркоманії, змалечку розчаровуючись у житті», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він висловив переконання, що це неприпустимо для країни, яка прагне називати себе європейською.

«Новітня Україна надто вже захопилася індустріалізацією, експортом металу й добрив, пустивши інші галузі на самоплив. Я цю ситуацію радикально виправлю», - пообіцяв А.ГРИЦЕНКО.