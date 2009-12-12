Ющенко взяв участь у відкритті нового корпусу лікарні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у відкритті нового стаціонарного корпусу комунального закладу «Тернопільське районне територіальне медичне об’єднання».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, В.ЮЩЕНКО привітав колектив закладу із сьогоднішньою подією, відзначивши її важливість для міста.

«Я хочу привітати всіх із завершенням будівництва. Це одна із тих перемог, які відбуваються у нашому житті», – сказав В.ЮЩЕНКО, побажавши усім присутнім насамперед міцного здоров’я.

Президент висловив упевненість, що у цьому закладі пацієнтів завжди зустрічатимуть високопрофесійні фахівці.

Глава держави оглянув нововідкритий лікувальний заклад та передав сертифікати на нове медичне обладнання для нього.

У рамках відкриття об’єкта також відбулося вручення державних нагород та подяк Президента України.

*** Будівництво нового стаціонарного корпусу Тернопільської центральної районної лікарні розпочалося у грудні 1997 року. Новоспоруджений комплекс, зокрема, надаватиме послуги із лабораторної та ультразвукової діагностики, рентгенологічного та мамографічного обстеження, стаціонарної і реанімаційної допомоги.

Загалом Тернопільська центральна районна поліклініка обслуговує понад 63 тисячі населення, в тому числі понад 24 тисячі дітей. Щодоби поліклініка закладу приймає близько 650 відвідувачів. Лікарня налічує 235 ліжок.