Тимошенко: кредити для молоді будуть після 1 березня

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє, що з березня Державна іпотечна установа зможе розширити свою діяльність і розпочати виділяти кредити молодим сім`ям для купівлі житла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила перед врученням ордерів на 163 квартири, придбані ДІУ для черговиків Алчевська.

«Для молодих сімей, я думаю, що у нас, з 1 січня ні, а ось з 1 березня, коли закінчиться політичний хаос, ми просто роботу іпотечної установи хочемо розширити для всіх сімей, які хочуть придбати собі квартиру під заставу цієї ж квартири», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що така практика може бути використана для всіх охочих придбати квартири. «Не лише для пільгових категорій, а й для всіх охочих ми це робитимемо», - запевнила Ю.ТИМОШЕНКО.