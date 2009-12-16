Весь Львів будує водогін

У Львові та області тривають роботи з запровадження цілодобового водопостачання у місті. Активні роботи ведуться на насосних станціях «Миколаїв» та «Винники», на водогоні «Плугів-Золочів», а також на ряді інших об’єктів. До робіт над впровадженням цілодобового водопостачання залучено майже усі потужні львівські компанії.

Про це повідомив під час брифінгу міський голова Львова Андрій САДОВИЙ.

«Роботи на усіх об’єктах виконують українські підрядники. Це додаткові кошти для наших компаній в умовах кризи. Це ВАТ «СМУ №24», ТзОВ МТВО «Комплекс», Корпорація «Енергоресурс-інвест», ЗАТ «Електро». Переважно, це львівські компанії, за винятком тих робіт, які львівські компанії не мають змоги виконати», - зауважив А.САДОВИЙ.

Він також наголосив на тому, що у насосну станцію «Миколаїв» інвестовано близько 35 млн. грн.

«Вже змонтовано нове сучасне обладнання на електропідстанції. Ми робимо зараз те, що мало б бути зроблено ще 30 років тому. Але ми це робимо і львів’яни будуть мати воду хорошої якості і будуть нею користуватися, коли захочуть. До 25 грудня роботи тут будуть завершені», - запевнив мер Львова.

Міський голова розповів, що на завершальному етапі і роботи на інших насосних станціях у Львові.

«Тривають роботи і на водозаборі Плугова. Зараз там кладуть останні 1,5 км труби, щоб 25 грудня ми закінчили весь об’єм робіт і паралельно приступили до випробувань, щоб ми всі гідно зустріли новий рік. І щоб наші львів’яни отримали такий приємний подарунок, особливо ті, хто ще не має води цілий день», - наголосив міський голова Львова.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО приїде до Львова, щоб особисто «запустити» цілодобове гаряче та холодне водопостачання у місті.