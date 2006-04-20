Уряд відмовився від стабілізаційного фонду

Кабінет Міністрів України відмовляється від ідеї створення стабілізаційного фонду в державному бюджеті 2006 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні урядового комітету заявив міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК.

Водночас В.ПИЗЕНИК повідомив, що зараз кошти, які передбачалося направити на формування стабілізаційного фонду, перебувають на рахунках Держказначейства.

У свою чергу, прем`єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ доручив Мінфіну звернутися до Верховної Ради України з проханням зняти з контролю питання створення стабілізаційного фонду.