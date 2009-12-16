Українська делегація вилетіла до МВФ

Виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ і заступник міністра фінансів України Анатолій М’ЯРКОВСЬКИЙ у складі офіційної делегації вилетіли до Вашингтона для проведення чергового раунду переговорів у штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це говориться в повідомленні, обнародуваному на сайті Міністерства фінансів України.

«Під час візиту відбудеться зустріч з керівництвом МВФ, під час якої обговорюватимуться позиції сторін, зокрема, з питань перегляду умов програми stand-by і бюджетної політики уряду в 2009-2010 роках», – говориться в повідомленні.

У Мінфіні відзначають, що на сьогоднішній день у відносинах з МВФ у рамках програми stand-by залишаються діючими зобов`язання української сторони відповідно до раніше підписаного Листа про наміри і Меморандуму про економічну і фінансову політику від 23 липня 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, уряд України звернувся з листом до МВФ, в якому міститься прохання пом`якшити деякі вимоги фонду при продовженні співпраці в рамках виділення коштів кредиту stand-by, оскільки виконання програми співпраці відбувалося на фоні «дуже складних» політичних умов у країні.

Лист про наміри за підписом прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, голови Нацбанку Володимира СТЕЛЬМАХА і в.о. міністра фінансів І.УМАНСЬКОГО 7 грудня ц.р. передав до МВФ віце-прем`єр-міністр Григорій НЕМИРЯ.

10 грудня Г.НЕМИРЯ повідомив, що Міжнародний валютний фонд може ухвалити рішення про виділення Україні четвертого траншу кредиту ще в 2009 році, і для цього підпис Президента України Віктора ЮЩЕНКА під листом про продовження співпраці не знадобиться.

У Секретаріаті Президента заявляють, що заява Г.НЕМИРІ про те, що глава держави В.ЮЩЕНКО поставив себе поза переговорним процесом з Міжнародним валютним фондом, є відвертою неправдою.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд у листопаді 2008 року ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. Із 2008 року Україна одержала вже три транші на загальну суму 12 млрд. дол.