Освітяни закликають політиків не втручатися

Освітяни закликають політиків не втручатись в освітній процес і залишити це професіоналам.

На цьому наголошувалось на прес-конференції в УНІАН за результатами ІІІ Всеукраїнського освітнього форуму «Приватна освіта як вагома складова побудови громадянського суспільства в Україні», що відбувся цими днями у Києві.

Голова Агенції розвитку освітньої політики Людмила ПАРАЩЕНКО зауважила, що сьогодні багато політиків пропонують ті чи інші законопроекти, виражаючи тим самим свої погляди на розвиток освіти. “І не завжди ці законопроекти знаходять розуміння серед нас освітян, з нами навіть не радяться”, - зауважила вона.

Зокрема, вона розкритикувала ідею повернення до 10-річного терміну навчання. “Нашим політикам варто було б бути трішки обережнішими з цифрами”, - підкреслила Л.ПАРАЩЕНКО, висловивши нерозуміння того, що, наприклад, робити з учнями, які уже провчились дев’ять років за 12-річною програмою.

Президент Асоціації відроджених гімназій і ліцеїв України Ярослав ТУРЯНСЬКИЙ наголосив, що освітяни одностайні у тому, що українська школа має бути європейською, тобто 12-річною. “На превеликий жаль, під час президентської кампанії прикро слухати кандидатів у президенти України, які не подумавши, професійно не підготувавшись, голосно висловлюють думки (щодо повернення до 10-річної освіти - УНІАН)... Величезні мільярди гривень пішли на те, щоб Україна протягом дев’яти років поетапно перейшла до нової якості”, - наголосив він.

На думку Я.ТУРЯНСЬКОГО сьогодні було б варто зосередитись на якості шкільної освіти, впроваджувати профільність освіти у старших класах.

“Міністерство освіти нам досі не сказало, що нас чекає на 12-й рік навчання. Ми пропонуємо багатопрофільну середню-старшу школу, де діти мають ще здобувати професію”, - зауважив він.

За словами Л.ПАРАЩЕНКО, сьогодні пропонується у нових навчальних планах для старшої школи залишити 20 обов’язкових предметів і лише дві години на факультативи. “Це абсолютно не сприятиме ні професійній орієнтації наших учнів, ні підготовці до виходу на ринок праці, не сприятиме конкурентоспроможності”, - наголосила вона. Тому, за її словами, сьогодні набагато важливішим є зміст навчання і його регламентація.

Освітяни вважають, що обов’язкові предмети мають займати не 90% часу у школярів, як сьогодні, а від 25% до 50%. Решта має визначатись вчителями, батьками, громадськістю на місцях.

Президент Міжнародного освітянського партнер-клубу Галина САЗОНЕНКО також наголосила на важливості опікуватись питанням якості освіти. “Сьогодні не всі “ботаніки” є переможцями у житті, тому йдеться про зовсім інші підходи, профільна освіта має бути перш за все життєво компетентною”, - наголосила вона.

Г.САЗОНЕНКО також висловилась за те, аби проблемами освіти займалися професіонали. “Ті гасла, які звучать від претендентів на пост Президента України, вони говорять про їхню непрофесійність (у сфері освіти – УНІАН). Ми попросили абсолютно всіх політиків займатись політикою, а нам - освітянам дозволити займатися нашою професійною діяльністю”, - наголосила вона.

У свою чергу, голова Ради директорів загальноосвітніх навчальних закладів при Кабінеті міністрів Олена ОНАЦЬ, погоджуючись з вищезазначеними думками, наголосила, що на форумі освітяни закликали усі парламентські фракції ухвалити закони, необхідні для розвитку освіти, у тому числі вже зареєстрований проект щодо проведення зовнішнього оцінювання.

Також на прес-конференції йшлось про те, що результатом роботи форуму стане звернення до Президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів щодо особливої ролі освіти у забезпеченні національної безпеки і державності, про недопущення скорочення фінансування на потреби освіти в державному бюджеті 2010 року та бюджетах місцевих рівнів в умовах глобальної кризи, про необхідність дотримання державою єдиних стандартів до всіх навчальних закладів, які виконують державний стандарт і державне замовлення, незалежно від форми власності. Повинна відбутися кардинальна реформа фінансування освіти за принципом «Кошти йдуть за дитиною».

Організатори форуму - Асоціація приватних закладів освіти м. Києва спільно з Академією педагогічних наук України, Інститутом педагогіки АПН України та іншими громадськими освітянськими організаціями - наголошують, що метою зібрання був пошук відповіді на питання, як зберегти українську освіту в умовах кризи і запобігти знищенню приватних шкіл в Україні.