Що зроблять українці, якщо отримають дві платіжки за газ

Кожен третій українець вважає, що не варто реформувати систему газових поставок в опалювальний сезон. Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом Горшеніна, які передані УНІАН.

Згідно з результатами опитування, більшість українців - 71,3% - стурбовані можливими проблемами з теплопостачанням і поставками газу у зв`язку з похолоданням. Тільки кожного п`ятого респондента - 21,2% - такі проблеми не турбують, а 7,5% опитаних було важко відповісти на це запитання.

При цьому кожен третій українець - 35,3% - вважає, що проводити реформування системи газових поставок необхідно – але не в опалювальний сезон. Трохи менша кількість опитаних - 28,6% - упевнені, що таке реформування не потрібно, і майже стільки ж - 24,8% не змогли відповісти на дане питання. Негайне проведення реформування системи газових поставок готовий підтримати тільки кожен десятий респондент - 11,3%.

Переважній більшості українців - 82,3% - нічого не відомо про створення нової структури «Нафтогазмережі», яка замінить існуючі облгази і міськгази. Знають про це лише 1,5% опитаних, а 16,2% не визначилися з відповіддю на дане питання.

Майже половина українців - 45,8% - у випадку, якщо для оплати послуг з газопостачання одержить дві платіжки, не оплачуватиме жодну з них. Близько третини опитаних - 34,8% було важко відповісти на це запитання. Платіжку обл- або міськгазу в даному випадку сплатять 14,3% респондентів, платіжку «Нафтогазмережі» - 5,1%.

Крім того, за результатами всеукраїнського дослідження, більше половини українців - 64,1% - сплачують комунальні послуги в повному обсязі. Частково сплачують такі послуги – вносячи частину суми – кожен п`ятий респондент - 21,8%, а 11,3% платять за комунальні послуги вибірково – одні послуги сплачують, інші – ні. Тільки 2,8% громадян України комунальні послуги не сплачують зовсім.

Більше третини опитаних - 37,4% - планують частково сплачувати комунальні послуги у разі чергового підвищення цін на них. Майже така ж кількість респондентів - 35,4% - збираються сплачувати комунальні послуги повністю, а 21,8% українців було важко визначитися з тим, як вони платитимуть за комунальні послуги у разі чергового підвищення цін на них. Не збираються платити за послуги в цьому випадку 5,4% опитаних.

Телефонне опитування «Опалювальний сезон в Україні» проводилося з 14 по 15 грудня 2009 р. Усього згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком від 18 років, в усіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Погрішність репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.