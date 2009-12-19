Друга черга "Євробазару" відкриється в Києві

02:45, 19 грудня 2009
Суспільство
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Повідомляє прес-служба

Сьогодні в Дарницькому районі Києва відкриється друга черга центру торгівлі «Євробазар на Осокорках».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Євробазару".

Згідно з повідомленням, в критому продуктовому павільйоні площею 3 тис. кв. м розмістяться ковбасний, молочний, рибний, бакалійний, овочевий і кондитерський відділи, відділ свіжого м`яса і пекарня.

Одночасно з продуктовим павільйоном відкриється виномаркет «Поляна» площею 400 кв. м.

На території «Євробазару» розміщено парковку на 300 машино-місць, кафе і речові торгові ряди.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня п.р. було запущено першу чергу центру торгівлі – відкриті 286 торгових точок у форматі міні-магазинів з окремим входом і скляними вітринами або ролетами по фасаду, а також велику парковку, літнє кафе і оптово-роздрібний павільйон.

Довідка УНІАН. "Євробазар на Осокорках" - перший з десяти подібних торгових об`єктів, які будуть споруджені у Києві і Київській області в найближчі кілька років. Загальна площа забудови становить 5 га на більш як тисячу торгових місць.

Третю чергу центру торгівлі на більш як 700 торгових місць заплановано до відкриття на 2010 рік.

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