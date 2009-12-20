Чемпіон України з дзюдо знову в розшуку, тепер за вбивство

У Запоріжжі відомий спортсмен - чемпіон України з дзюдо Євген СОТНИКОВ – підозрюється у вбивстві 18-річного хлопця.

Як повідомили УНІАН у керівництві Головного управління МВС України в Запорізькій області, злочин було скоєно напередодні пізно увечері в кафе "Діана", розташованому в Заводському районі Запоріжжя.

"19 грудня близько 20.30 надійшло повідомлення про те, що в кафе "Діана" виявлена мертвим 18-річний хлопець, причиною смерті якого стало кульове поранення в голову", - повідомили в Запорізькому главку міліції.

За даними ГУ МВД, "в скоєнні цього злочину обгрунтовано підозрюється саме СОТНИКОВ, і зараз ведеться його розшук".

Офіційної інформації про мотиви й обставини вбивства на даний момент немає.

За фактом скоєння злочину порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.

Довідка УНІАН. Є.СОТНИКОВ народився 20 листопада 1980 року в Запоріжжі. Закінчив Запорізький державний університет. Заслужений майстер спорту. Виступаючи у ваговій категорії понад 100 кг, завоював третє місце на чемпіонаті світу в 2003 році. Напередодні Олімпіади-2004 року був дискваліфікований. Бронзовий призер чемпіонату Європи 2008 року.

Судимий за завдання тілесних ушкоджень (у 2007 році в Запоріжжі вистрілив у ногу людині, яка нібито напала на нього). У листопаді 2008 року був оголошений запорізькою міліцією в розшук після того, як під час святкування дня народження в одному з кафе Заводського району Запоріжжя, не поділивши щось зі своїм знайомим, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, вдарив його ножем. Поранення виявилося не смертельним, але серйозним для того, щоб міліція кваліфікувала діяння спортсмена як "завдання тяжких тілесних ушкоджень". Згодом кримінальну справу за даним фактом було закрито у зв`язку з тим, що постраждалий забрав заяву й офіційно відмовився від будь-яких претензій до того, хто поранив його. Цього року Є.СОТНИКОВ, який з 28 листопада 2008 року по 21 липня 2009 року розшукувався міліцією за завдання ножового поранення землякові, переміг на чемпіонаті України з дзюдо серед чоловіків у ваговій категорії понад 100 кг