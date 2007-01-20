Вітер наробив шкоди майже в 500 населених пунктах України

В ніч з 18 на 19 січня та з 19 на 20 січня внаслідок складних погодних умов (дощ і сильні пориви вітру) та через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у дев`ятнадцяти областях та АР Крим сталося знеструмлення 483 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій, зокрема, у Львівській області знеструмлено 138 н.п., Івано-Франківській - 74 н.п., Рівненській - 48 н.п., Закарпатській - 9 н.п., Чернівецькій - 9 н.п., Київській - 14 н.п., Тернопільській - 32 н.п., Вінницькій - 40 н.п., Волинській - 3 н.п., Житомирській - 15 н.п., Хмельницькій - 18 н.п., Чернігівській - 15 н.п., Луганській - 18 н.п., Миколаївській - 12 н.п., Херсонській - 8 н.п., Одеській - 2 н.п., Донецькій - 2 н.п., Харківській - 1 н.п., Сумській - 1 н.п. та АР Крим - 24 н.п..

Зокрема, у Сколівському районі Львівської області пошкоджено електролінію 110 кВ, що призвело до припинення живлення контактної мережі залізниці на перегоні Сколе - Лавочне. З 22 год. 18 січня на даній ділянці призупинено рух пасажирських поїздів, а саме: Москва - Ужгород, Ужгород - Вінниця, Ужгород - Чернігів, Львів - Лавочне. Для забезпечення подальшого руху поїздів було залучено 5 тепловозів, які до 3 год. 19 січня з аварійної ділянки за напрямками до найближчих станцій їх відбуксирували. На знеструмленому перегоні тепловози продовжують працювати. Відновлювальні роботи тривають. О 13 год. 25 хв. 19 січня електропостачання контактної мережі відновлено, рух електропоїздів на даній ділянці здійснюється у звичайному режимі.

У Тячівському районі в результаті сильного вітру частково пошкоджено дахи (зірвано по декілька листів шиферу та жесті) у 107 житлових будинків. У Рахівському районі частково пошкоджено дахи у 58 житлових будинків, пошкоджено дах у будівлі лікарні в смт Ясіня в загальноосвітніх школах с. Відричка, смт Ясіня, початкові школи присілок Вільховатий, Костилівка, дитячий садок смт Ясіня та будівлі АТС смт Ясіня та с. Богдан.

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.