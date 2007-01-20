Міліція встановила обставини загибелі Мурата Насирова

Співробітники міліції із слів очевидців відновили хроніку останніх хвилин життя музиканта Мурата Насирова, котрий вчинив самогубство пізно увечері 19 січня.

За словами джерела в оперативно-слідчій групі, Насиров зустрів свою цивільну дружину Наталію Бойко і приїхав додому, де вже знаходилися двоє його дітей і Грета Бойко, мати дружини. Джерело з посиланням на свідчення Грети Бойко розповіло, що музикант "з самого ранку поводився не цілком адекватно, він постійно швидко ходив по квартирі, комусь телефонував, то вставав, то сідав, підходив до вікна".

"На машині він відвіз свою дружину до місця, де у неї була призначена зустріч, потім повернувся додому і закрився в своїй студії, обладнаній прямо в квартирі. Там він намагався співати. Потім, приблизно в 22:30, вийшов, узяв свій портрет, розбудив дітей і переодягнувся в концертний костюм. Він постійно поривався вийти на балкон, проте Грета Бойко не дозволяла йому це зробити. Він вискочив на сходовий майданчик і подзвонив в квартиру сусідів, з якими вони дружили сім`ями. Сусідам він став кричати, що йому було видіння Бога і недавно загиблого гітариста групи "А-студіо", - повідомило джерело.

За даними слідства, Насиров наклав на себе руки в 22:30. "Співак вийшов на балкон своєї квартири, повісив на шию фотоапарат, узяв в руки свій портрет і викинувся з п`ятого поверху", - розповіло джерело. Раніше повідомлялося, що Насиров викинувся з вікна з православною іконою в руках. Бригада "швидкої допомоги", яка прибула в 22:59, констатувала смерть музиканта від травм, несумісних з життям.

Причини самогубства Насирова встановлюються. Оперативники назвали те, що трапилося, "банальним самогубством", заявивши, що "ні про який кримінал не може бути і мови".

Джерело розповіло, що якийсь час назад Насиров під чужим ім`ям проходив курс лікування в одній з психіатричних клінік, що спеціалізується на лікуванні наркозалежності. Раніше повідомлялося, що у момент самогубства музикант знаходився в стані наркотичного сп`яніння.

Лента.ру