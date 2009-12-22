Міліція викрила ще одного високопосадовця без диплома

Депутат парламенту Криму Андрій СУМЦОВ надав при призначенні на посаду міністра курортів автономії свідомо неправдиві відомості про наявність у нього вищої освіти – диплом магістра права КВ № 27935296 Київського національного університету імені Шевченка, стверджує міліція.

Як передає кореспондент УНІАН, про це говориться в поширеному сьогодні повідомленні прес-служби Головного управління МВС в Криму.

«У єдиній інформаційній базі даних Міністерства освіти і науки України не міститься відомостей про диплом магістра, виготовлений в 2006 році на ім`я СУМЦОВА Андрія Анатолійовича, а диплом КВ № 27935296 є дипломом бакалавра і виданий Львівським Національним університетом імені Івана Франка на ім`я КЛИМЧУКА Віталія Анатолійовича», - зазначається в повідомленні.

Міліція заявляє, що призначення міністром «громадянина з незакінченою середньою освітою» не може залишитися «без правового і суспільного реагування». «Після такої ганьби Рада міністрів Криму і особисто його голова повинні піти у відставку, а Верховна Рада АРК зобов`язана зібратися на позачергове засідання і усунути міністра-самозванця з посади, яку він обіймає незаконно», - говориться в повідомленні.

«Матеріали про причетність до афери деяких посадовців Київського Національного університету ім. Т.Г. Шевченка направлено до ГУ МВС України в Києві для реагування», - повідомили у кримській міліції.

Як повідомляв УНІАН, посада міністра курортів і туризму Криму залишалася вакантною після звільнення з неї кримським парламентом Володимира САВЕЛЬЄВА в лютому 2009 року. У січні В.САВЕЛЬЄВ за власним бажанням звільнився і перейшов на роботу головним лікарем Лівадійської лікарні (Велика Ялта).

18 березня 2009 року Верховна Рада Криму призначила депутата А.СУМЦОВА міністром курортів автономії.