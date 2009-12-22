Медики заспокоюють, це - ще не друга хвиля грипу

Директор Українського центру грипу Олександр ГРИНЕВИЧ спростовує інформацію про те, що в Україні розпочалася друга хвиля епідемії грипу і ГРВІ.

"Ми не говоримо, що в Україні друга хвиля грипу, тому що ще перша не закінчилася", - заявив він, передає ІА "Інтермедіа консалтинг".

За словами А.ГРИНЕВИЧА, те, що у 22 областях перевищено епідемічний поріг захворюваності на грип і ГРВІ, говорить про те, що хвороба із західної частини країни поширилася на східну частину.

"Це все ще перша хвиля, яка просто перемістилася", - відзначив О.ГРИНЕВИЧ.

Він також повідомив, що карантин по всій країні не оголошуватиметься.

"Вводитимуться лише обмежувальні заходи. Обмежувальні заходи - це закриття шкіл, дитячих садків, вищих навчальних закладів. Для цього у кожній області є окремі важелі. Головний санітарний лікар кожної окремої області ухвалюватиме рішення про введення цих обмежувальних заходів", - підсумував директор Українського центру грипу.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров`я підтвердило 556 випадків смерті від грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій у період з 29 жовтня по 22 грудня в усіх 24 областях, Києві, Севастополі і Криму.