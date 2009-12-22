Закарпатська обласна рада ухвалила гімн області

Закарпатська обласна рада ухвалила текст гімну Закарпатської області.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення ухвалене сьогодні під час чергової сесії обласної ради.

Пропозицію ухвалити текст гімну Закарпаття на слова священника і письменника Олександра Духновича (1803-1865) «Подкарпатськие русины, оставьте глубокий сон» вніс депутат облради Євген ЖУПАН.

За текст гімну проголосували 46 депутатів із 78 присутніх у залі.

Проти гімну різко виступив депутат облради, голова Закарпатського осередку товариства “Просвіта ім. Тараса Шевченка» Володимир ПІПАШ. Він зокрема заявив, що текст – застарілий, слова – суміш російської з українською, і нинішній молоді вони є незрозумілими. «Я не знаю, хто зможе зрозуміти і вивчити такий текст із нинішнього молодого покоління? І навіщо такий гімн, який не розуміють?», - додав В.ПІПАШ.

Текст гімну:

Подкарпатские русины,

Оставьте глубокий сон.

Народный голос зовет вас:

Не забудьте о своем!

Наш народ любимый

да будет свободный

От него да отдалится

неприятелей буря.

Да посетит справедливость

уж и русское племя!

Желание русских вождь:

Русский да живет народ!

Просим Бога Вышняго

да поддержит русскаго

и даст века лучшаго!

Цей вірш О.Духновичем написаний в середині ХІХ століття.