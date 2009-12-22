Президент повторно ветував закон про нормативно-правові акти

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, відповідно до частини другої статті 94 Конституції України, повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою України закон України від 18 листопада 2009 року № 1729-VI «Про нормативно-правові акти».

Як повідомляє прес-служба глави держави, пропозиції Президента під час розгляду зазначеного закону на пленарному засіданні ВР представлятиме заступник глави Секретаріату Президента - представник Президента у Конституційному Суді Марина СТАВНІЙЧУК.

Як повідомляв УНІАН, даний закон був ухвалений Верховною Радою 1 жовтня 2008 року, але заветований Президентом України.

18 листопада 2009 року Верховна Рада повторно ухвалила закон "Про нормативно-правові акти", частково врахувавши пропозиції Президента України.

Законом визначаються види нормативно-правових актів, система та ієрархія нормативно-правових актів, встановлюються порядок їхнього прийняття (видання), набрання ними чинності, застосування, обліку, єдині норми до нормопроектувальної техніки, а також визначаються способи вирішення колізій нормативно-правових актів.

Президент наголошував, що ряд положень даного закону не відповідали Конституції України і законам України, а також містили прогалини, внутрішні суперечності.

Президент направив закон до парламенту з 39 пропозиціями.

Депутати врахували, зокрема, пропозиції щодо підходів до визначення видів, форм та ієрархії нормативно-правових актів.