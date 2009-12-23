У Запорізькій області порушено кримінальну справу за фактом підкупу виборців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, випадок підкупу виборців виявлено в Мелітополі, де в ході перевірки заяви довіреної особи одного з кандидатів у президенти України встановлено спробу переконати громадян голосувати на президентських виборах 2010 року за певного кандидата за грошову винагороду.

"В ході перевірки за даною заявою встановлено, що мешканка Мелітополя 30 листопада переконувала місцеву мешканку за грошову винагороду в розмірі 20 грн. віддати на виборах Президента України в 2010 році свій голос за одного з кандидатів у президенти", - повідомили в прес-службі Запорізької облпрокуратури. Інтереси кого саме з кандидатів таким чином "лобіювалися", в прокуратурі Запорізької області не уточнюють.

Дії жінки, викритої в спробі підкупу виборця, кваліфіковано як злочин, передбачений ч. 1 ст. 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання реалізації виборчого права). Порушено кримінальну справу. Хід досудового слідства взято на контроль прокуратурою Запорізької області.