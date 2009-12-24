В Україні продають менше бензину і більше дизпалива

В Україні реалізація бензину через мережу АЗС, яка налічує 6223 одиниці, в листопаді 2009 року скоротилася на 8,4% порівняно з листопадом 2008 року – до 288 тис. тонн, а реалізація дизельного пального збільшилася на 4,2% – до 141,9 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

У повідомленні зазначається, що в обсягу реалізованого бензину 55,1% припадало на продаж бензину марок А-94-98, 38% – А-90-93, 6,9% – А-72-80.

У листопаді ц.р. через мережу АЗС було продано вроздріб світлих нафтопродуктів на загальну суму 3,872 млрд. грн., з якої 2,814 млрд. грн. (72,7%) становив роздрібний товарообіг від продажу бензину моторного і 1,058 млрд. грн. (27,3%) – від продажу дизельного пального.

На 1 грудня ц.р. на АЗС в залишках налічувалося 149,1 тис. тонн бензину і 74,3 тис. тонн дизпального.