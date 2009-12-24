Ющенко обіцяє Криму спеціальний економічний режим

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує створити у Криму спеціальну економічну зону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в Сімферополі під час спілкування з представниками інтелігенції Криму.

За словами Президента, він підписав указ, яким доручив Кабінету міністрів спільно з Радою міністрів АРК у місячний строк підготувати законопроект про запровадження на території Криму «економічного режиму, відмінного від загального».

В.ЮЩЕНКО зауважив, що цей спеціальний економічний режим має передбачати нові бюджетні, фіскальні, економічні та інвестиційні мотиви поведінки для суб’єктів господарювання і влади. При цьому цей режим має розповсюджуватися на такі сфери як охорона здоров’я, туризм, аграрний комплекс, оборонна промисловість та інше.

Як сказав В.ЮЩЕНКО, цей режим має діяти не менше 20 років. При цьому Президент підкреслив, що готовий сам внести відповідний законопроект на розгляд Верховної Ради, якщо відповідні пропозиції внесе місцева влада Криму.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що його рішення - це демонстрація особливостей Криму та його унікальної місії, у тому числі економічної.