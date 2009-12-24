Україна і Росія спільно розвивають транзит між Китаєм і Європою
Заявив президент Російських залізниць
Україна і Росія розвивають конкурентноздатний залізничний маршрут перевезення вантажів за маршрутом Китай – Європа – Китай.
Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у Російській Федерації в прес-службі ВАТ «Російські залізниці», про це заявив сьогодні президент ВАТ «Російські залізниці» Володимир ЯКУНІН.
«Спільно з представниками "Укрзалізниці" проводиться робота зі створення конкурентноздатного транспортного продукту в сфері транзитних контейнерних перевезень сполученням Китай – Європа – Китай», - сказав він.
За словами В.ЯКУНІНА, цей процес має йти на основі підвищення ефективності взаємодії із залізничними адміністраціями й компаніями зарубіжних країн та участі в проектах і заходах у рамках спеціалізованих міжнародних організацій.
Як повідомляв УНІАН, у рамках даного проекту - «Far East Land Bridge» з організації контейнерних перевезень із Китаю до Європи за 11 місяців 2009 року через територію України було перевезено вантажів на 40,6% більше, порівняно з тим же періодом минулого року.
У компанії «Трансконтейнер» повідомили, що, незважаючи на загальне зниження обсягів контейнерних перевезень у 2009 році в Росії та Україні, особливий наголос у спільній роботі зроблено на розвитку транзитних можливостей Росії та України.