Завтра у Києві - до 7° тепла

Завтра в Україні йтимуть дощі, в Карпатах - дуже сильні

25 грудня в Україні йтимуть дощі, в Карпатах - дуже сильні.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у п’ятницю в Україні буде хмарно. Вночі у західних областях, вдень - в Україні, крім сходу, Криму та Приазов`я, - дощі, в Карпатах - дуже сильні. Часом тумани; вночі на дорогах, крім Криму, подекуди ожеледиця. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с, вночі у західних областях, вдень на більшій частині території місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура вночі - від 1° морозу до 4° тепла, вдень - 2-7° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та у південних областях - до 11°; у Криму вночі - 4-9° тепла, вдень - 10-15°.

У Київській області хмарно. Вночі без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця; вдень - дощ. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі - від 1° морозу до 4° тепла, вдень - 2-7° тепла.