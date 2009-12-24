У Польщі знайшли мертвим гендиректора канцелярії прем’єра

У Польщі в середу у власному помешканні знайдемо мертвим генерального директора канцелярії глави польського уряду Гжегожа Міхнєвича, повідомили УНІАН у варшавській окружній прокуратурі.

Прокуратура вважає найбільш правдоподібною причиною смерті самогубство, але не виключає можливості „впливу третіх осіб”.

У прокуратурі відзначили, що слідчі поки не виявили доказів, які могли б свідчити про можливе вбивство урядовця.

Згідно з повідомлення прес-служби уряду, яким володіє УНІАН, Г.Міхнєвич працював у канцелярії з 1998 року.

Спочатку він працював Директором бюро генерального директора канцелярії прем’єра, після чого очолював Бюро Охорони.

Посаду генерального директора канцелярії посідав з 2008 року.

За даними польських медіа, Г.Міхневич також входив в наглядову раду однієї із найбільших компаній Польщі PKN Orlen.