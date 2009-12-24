БЮТ заявляє про напади на агітаторів

У Запоріжжі невідомими здійснено низку нападів на агітаторів БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції керівник обласного штабу БЮТ, народний депутат Валерій КРАЙНІЙ.

"23 грудня було здійснено напад на намет у Жовтневому районі, а 24 грудня - в Комунарському районі Запоріжжя: нападники ображали, залякували агітаторів, намагалися втягнути їх у бійку, розкидали агітматеріали й намагалися зламати самі намети", - стверджує він.

Крім того, за словами В.КРАЙНЬОГО, в ніч на 24 грудня невідомим було здійснено спробу зламати офіс Заводського районного штабу БЮТ.

"Зломника зупинила присутність у приміщенні чергового", - повідомив керівник обласного штабу БЮТ, зазначивши, що останнім часом до нього надходить інформація про те, що "у ряді районів області з`явилися групи людей, які представляються представниками БЮТ і намагаються "купувати" голоси, щоб дискредитувати Юлію ТИМОШЕНКО».

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня прокуратура Запорізької області поширила інформацію про порушення в регіоні кримінальної справи проти мешканки Мелітополя, яка за 20 грн. намагалася переконати місцевого жителя на виборах Президента України віддати свій голос за одного з кандидатів у президенти. Інтереси кого саме з кандидатів таким чином "лобіювалися" в прокуратурі Запорізької області не повідомили.