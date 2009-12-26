Газпром непокоїться щодо оплати Україною газу

Україна з середини грудня істотно скоротила відбір російського газу, що свідчить про труднощі з оплатою постачань, ситуація з платежем за останній місяць 2009 року видається дуже тривожною, заявив в ефірі телеканалу "Вести" голова "Газпрому" Олексій Міллер.

"Головне питання на сьогоднішній день - це не питання договору, а питання оплати за здійснені постачання, - зазначив він. - Україна щоразу говорила про те, що має певні складнощі з оплатою за газ, але акуратно платила".

Він повідомив, що з початку грудня Україна збільшувала відбір газу. "У грудні холодно, об`єм споживання на Україні почав зростати, як і в Росії. Об`єм споживання зростав ще й тому, що Україна планувала збільшити відбір, тому що в січні ціни стануть ринковими, цього року діє знижуючий коефіцієнт 0,8, мабуть, вони хотіли закачати додаткові об`єми, щоб менше відбирати в січні. Але сьогодні Україна бере значно менше об`ємів, встановлених контрактом, а в діалозі, який у нас іде в щоденному режимі, ми і чуємо, і бачимо, що Україна зазнає дуже серйозних проблем в оплаті за постачання російського газу", - сказав голова "Газпрому".

Реагуючи на таку заяву Президент України Віктор Ющенко, запевнив, що Україна розрахується з Росією за спожитий в грудні газ. Про це він сказав в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

"Україна розрахується... Прем`єр-міністр не розрахується", - заявив Ющенко і знову розкритикував досягнуті в січні 2009 року домовленості прем`єрів Росії та України, низьку ціну на транзит газу і високу ціну газу для України.