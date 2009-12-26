На Полтавщині заборонили новорічні ранки для дітей

Полтавська облдержадміністрація через високий рівень захворюваності на ГРВІ заборонила до 1 січня проводити новорічні ранки для дітей.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі облдержадміністрації.

Відповідне рішення було ухвалено обласною надзвичайною протиепідемічною комісією.

Заходи за участю керівництва області – відкриття головної ялинки області 28 грудня і новорічне свято для дітей-сиріт 30 грудня в Ляльковому театрі відміняються.

У прес-службі повідомили, що епідемічний поріг захворювання на грип і ГРВІ перевищений у всіх містах і районах області. Грип А/Н1N1 виявлений у 10 жителів Полтавської області.