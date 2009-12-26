На Полтавщині заборонили новорічні ранки для дітей
18:38, 26 грудня 2009Суспільство
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Рішення протиепідемічної комісії
Полтавська облдержадміністрація через високий рівень захворюваності на ГРВІ заборонила до 1 січня проводити новорічні ранки для дітей.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі облдержадміністрації.
Відповідне рішення було ухвалено обласною надзвичайною протиепідемічною комісією.
Заходи за участю керівництва області – відкриття головної ялинки області 28 грудня і новорічне свято для дітей-сиріт 30 грудня в Ляльковому театрі відміняються.
У прес-службі повідомили, що епідемічний поріг захворювання на грип і ГРВІ перевищений у всіх містах і районах області. Грип А/Н1N1 виявлений у 10 жителів Полтавської області.
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