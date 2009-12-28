У Києві оператора УТ-1 на смерть загризла зграя бездомних собак

Зграя бездомних собак у Шевченківському районі Києва загризла чоловіка поблизу телецентру на вулиці Мельникова. Загиблим виявився 27-річний житель Макарова Київської області Іван Волошин, який працював у столиці телевізійним оператором.

Раніше повідомлялося, що Волошина було пограбовано і вбито невідомими особами. ЗМІ повідомляли, що тіло було знайдено зі слідами травм на голові, а з кишені чоловіка зник мобільний телефон.

Проте, як повідомили ТСН.uaу прес-службі комунального підприємства "Притулок для тварин", ця інформація не підтвердилась. У прес-службі заявили, що причиною смерті Волошина були саме собаки. На даний момент комунальні служби міста вживають відповідних заходів для боротьби зі зграями бездомних тварин.

За даними "Притулку для тварин", співробітники правоохоронних органів виявили вранці 26 грудня на вулиці Новоукраїнській 1/3А в Шевченківському районі труп молодого чоловіка із численними покусами, що лежав у калюжі крові.

Для вилову собак правоохоронці викликали 3 бригади ловців "Притулку для тварин".

З 40 собак зграї вдалося піймати 11, яких переправили в притулок у Бородянці Київської області. На виловлених собаках є червоні нашийники, що свідчить про їх перебування під опікою волонтерів.

Підприємство зазначає, що жителі прилеглих будинків неодноразово скаржилися на напади й покуси собак, але оскільки частина собак була стерилізована і перебувала під опікою волонтерів, відловлювати їх без згоди останніх неможливо.

На думку експертів притулку, напад зграї на людину могла спричинити або агресія, або мисливські інстинкти, що прокинулися.