Київську міську електричку на свята зупинять

Міська електричка за маршрутом «Троєщина-Київ-Петрівка» не курсуватиме у період Новорічних свят, тобто з 1 по 10 січня 2010 р.

Як повідомляє прес-служба Південно-Західної залізниці, таке рішення викликане розпорядженням Кабінету Міністрів від 18 листопада поточного року, відповідно до якого ці дні оголошено вихідними. Натомість електричка курсуватиме по суботах, у які кияни відпрацьовуватимуть перенесені робочі дні.