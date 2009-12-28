Підрахунки Держкомстату: середня зарплата в листопаді зросла

У листопаді 2009 року середня заробітна плата по Україні збільшилася на 5 грн., порівняно з жовтнем, і на 1 грудня ц.р. становила 1955 грн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За інформацією Держкомстату, по Києву середня заробітна плата в листопаді порівняно з жовтнем ц.р. зменшилася на 70 грн. – до 3154 грн., по Київській області – збільшилася на 19 грн., до 2049 грн., по Донецькій області – на 27 грн., до 2231 грн., по Дніпропетровській області – на 51 грн., до 2084 грн.

За попередніми даними Держкомстату, в січні-листопаді 2009 року в середньому по Україні зарплата штатних працівників становила 1877 грн., зокрема, по Києву – 3115 грн., по Київській області – 1958 грн., по Донецькій області – 2088 грн., по Дніпропетровській області – 1940 грн.