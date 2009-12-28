Питання про транзит російської нафти буде вирішене за день-два

Росія і Україна в цілому погодили умови щодо транзиту нафти європейським споживачам, і впродовж двох днів договір буде підписано.

Як передає РІА "Новости", про це повідомила прес-секретар Міненерго Росії Ірина ЄСІПОВА.

«У результаті інтенсивних переговорів вдалося в цілому погодити умови транзитного договору, позиції компаній зблизилися, і в принципі були сформульовані домовленості щодо забезпечення довгострокового постачання європейським споживачам», - сказала вона.

«Сподіваємося, що найближчим часом російська й українська сторони підпишуть договір», - додала І.ЄСІПОВА, уточнивши, що це може відбутися сьогодні або завтра.

Вона відзначила, що в Міненерго розраховують, що «погоджені зусилля дадуть змогу стабільно й надійно забезпечити постачання нафти і Новий рік пройде без збоїв і будь-яких неприємних ситуацій».

Як повідомлялося, Росія попередила Європейський Союз про можливе припинення постачання нафти до Словаччини, Чехії і Угорщини газопроводом "Дружба" через територію України у зв’язку з розбіжностями щодо ціни, заявив Кабінет міністрів Словаччини. "Уряд Словаччини, відповідно до раніше досягнутих домовленостей за системою раннього попередження, було поінформовано листом від російського міністерства енергетики про те, що можуть виникнути збої в постачаннях нафти до трьох країн ЄС через неврегульовані розбіжності між Російською Федерацією і Україною про транзит нафти", - йдеться в заяві.

Сьогодні Представник Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ вважає, що російська сторона, зокрема, в особі керівництва ВАТ «Транснефть», останнім часом поширює некоректну і неправдиву інформацію про нібито загрозу припинення транспортування російської нафти через територію України, зокрема, на словацькі, чеські й угорські НПЗ.

На думку Б.СОКОЛОВСЬКОГО, сьогоднішні заяви керівників російської нафтової галузі слід сприймати як політичні спекуляції, спрямовані на безпідставну дискредитацію України в очах європейського співтовариства, і втручання у внутрішні справи України в період активної виборчої кампанії.

При цьому міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО дав доручення посольствам України у Словаччині, Угорщині, Чехії й Представництву України при ЄС поінформувати про стабільність ситуації з транзитом нафти через територію України до країн Європейського Союзу.