Перші особи Криму відкриють французьку булочну

25 січня в Сімферополі, голова Ради міністрів Криму Віктор Плакида офіційно відкриє унікальну французьку булочну - спільний проект ВАТ «Кримхліб» і французької компанії «Pavailler».

У відкритті також візьмуть участь Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій Гриценко, мер Сімферополя Геннадій Бабенко, а також банкіри і представники з французької сторони.

Будівництво унікальної французької булочної продовжувалося близько восьми місяців і обійшлося інвесторам в суму більше 300 тисяч євро. Французька булочна може стати ще однією візитівкою Криму, оскільки вперше в Україні встановлено французьке хлібопекарське устаткування, на якому, французькі хлебопекарі за класичною європейською технологією, випікатимуть французькі хліби, віденську випічку, круасани, багети, тістечка і солодощі на очах у покупців.

Церемонія відкриття запланована на 14.00 25 січня, за адресою: Сімферополь, провулок Піонерський, 5/4 (район Центрального ринку). Акредитація для представників ЗМІ за тел. 8 (050) 445-56-40 (Сергій).