Станція метро «Майдан Незалежності» не працюватиме вже з 19.00

У Києві станція метро “Майдан Незалежності” буде сьогодні працювати для входу-виходу пасажирів до 19.00 у зв’язку зі святкуванням Нового року на головній площі столиці.

Після 19.00 31 грудня і до кінця роботи метрополітену – 2.30 1 січня 2010 року станція працюватиме в режимі пересадочного вузла, повідомили УНІАН у диспетчерській службі КП “Київський метрополітен”.