64 населені пункти зустріли Новий рік без світла

Станом на 7 годину ранку 1 січня залишаються знеструмленими через негоду 64 населені пункти у чотирьох областях України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, без електропостачання залишаються у Київській області 55 населених пунктів, у Луганській – 4, Черкаській – 4 і Чернігівській – 1.

Електрику відновлюють бригади обленерго.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 грудня внаслідок ускладнення погодних умов, зокрема сильних опадів у вигляді дощу, мокрого снігу та шквалистих поривів вітру, сталося знеструмлення 1077 населених пунктів у 14 областях.