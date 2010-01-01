64 населені пункти зустріли Новий рік без світла
12:12, 01 січня 2010Суспільство
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Електрику відновлюють бригади обленерго
Станом на 7 годину ранку 1 січня залишаються знеструмленими через негоду 64 населені пункти у чотирьох областях України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, без електропостачання залишаються у Київській області 55 населених пунктів, у Луганській – 4, Черкаській – 4 і Чернігівській – 1.
Електрику відновлюють бригади обленерго.
Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 грудня внаслідок ускладнення погодних умов, зокрема сильних опадів у вигляді дощу, мокрого снігу та шквалистих поривів вітру, сталося знеструмлення 1077 населених пунктів у 14 областях.
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