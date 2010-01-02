Українці не надто буянили під час святкування Нового року

В період з 31 грудня 2009 року по 1 січня 2010 року, під час святкування новорічних свят, на території держави не було зафіксовано серйозних порушень громадського порядку.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

За даними ДЗГ, впродовж вказаних днів у країні було проведено 2,5 тис. масових заходів, у яких взяли участь близько 3 млн. громадян. Охорону громадського порядку та безпеку під час їх проведення здійснювали майже 25 тис. працівників органів внутрішніх справ та 3 тис. військовослужбовців внутрішніх військ МВС України.

Найбільш чисельними ці заходи були у Харківській, Запорізькій, Тернопільській областях та у місті Києві.

Безпосередньо у столиці відбулося 12 масових заходів, участь у яких взяли понад 35,5 тис. громадян. До охорони громадського порядку в Києві були залучені 1 тис. 100 правоохоронців.